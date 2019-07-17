Добыча товарного газа в Азербайджане выросла на 35%

В первом полугодии 2019 года в Азербайджане было добыто 18 799,3 тыс. тонн сырой нефти (включая газоконденсат).

Как передает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, 18 736,1 тыс. тонн из этого объема пришлось на долю товарной нефти.

Добыча сырой нефти в годовом сравнении сократилась на 3%.

За отчетный период было добыто 17 312,2 млн кубометров природного газа, что на 19,4%больше аналогичного периода 2018 года. Из этого объема 11 989,7 млн кубометров пришлось на товарный газ. Добыча товарного газа за отчетный период выросла на 35%.