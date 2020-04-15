​Добыча нефти в США за неделю упала на 100 тыс. баррелей в сутки

Добыча нефти в США продолжает снижаться - за период с 4 по 10 апреля суточная добыча упала на 100 тыс. баррелей, до 12,3 млн баррелей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Администрации энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

С начала февраля добыча нефти в США держалась на уровне 13 млн баррелей в сутки и выше.

Неделей ранее производство нефти в стране упало до 12,675 млн баррелей в сутки.

При этом с 28 марта по 3 апреля в США было зафиксировано сильнейшее с 19 июля 2019 года падение добычи нефти - тогда она за неделю рухнула на 600 тыс. баррелей в сутки.