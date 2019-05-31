Добычу на II платформе месторождения "Умид" планируется начать в 2022 году

Первая добыча газа со второй платформы, которую планируется построить на газоконденсатном месторождении "Умид" в азербайджанском секторе Каспия, запланирована на четвертый квартал 2022 года.

Как сообщает Report, об этом заявил гендиректор Umid-Babek Operating Company Али Гурбанов на 26-й Международной конференции "Нефть и газ Каспия".

Он отметил, что на этой платформе планируется пробурить четыре скважины: "Вторая платформа "Умид" и перспективная структура "Бабек" станет хабом".

По его словам, испытание первой скважины на перспективной структуре "Бабек" запланировано на 2021 год: "В случае успеха скважина будет введена в эксплуатацию".