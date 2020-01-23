​Добыча конденсата с месторождения "Шахдениз" увеличилась на 39%

На блоке "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и месторождении "Шахдениз" со дня начала разработки и на 1 января 2020 года добыто 528,4 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Министерства энергетики за 2019 год.

Из этого объема на долю АЧГ приходится 500,4 млн тонн, на долю "Шахдениз"а (конденсат) - 28 млн тонн.

В 2019 году добыча нефти (конденсата) составила около 37 453,7 тыс. тонн, что на 1 360,6 тыс. тонн или 3,5% больше, чем в 2018 году (38 814,3 тыс. тонн).

Добыча нефти компанией SOCAR в прошлом году составила 7 683,2 тыс. тонн, что на 140,9 тыс. тонн или на 1,9% больше, чем в 2018 году.

На блоке АЧГ в 2019 году добыто 26,237 млн тонн нефти, что на 2 498,7 тыс. тонн или 8,7% меньше, чем в 2018 году. В отчетном периоде объем добычи конденсата на "Шахдениз" увеличился на 997,2 тыс. тонн или на 39,3% - до 3 533,5 тыс. тонн.