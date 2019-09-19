Добыча газа в Азербайджане в 2020 году достигнет 40,2 млрд кубометров

Добыча газа в Азербайджане в этом году по сравнению с 2018 годом, как ожидается, вырастет на 19% или 5,8 млрд кубометров, экспорт увеличится на 25%. К следующему году добыча газа достигнет 40,2 млрд кубометров, а к 2021 году - 45 млрд кубометров.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на пресс-конференции партии "Ени Азербайджан" (YAP).

По его словам, за 8 месяцев этого года добыча газа возросла на 18,8%, составив 23,1 млрд кубометров. Объем экспорта составил 7,2 млрд кубометров, что на 26,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

"На месторождении "Шахдениз" за весь период эксплуатации добыто 110,8 млрд кубометров газа, 26,8 млн кубометров тонн конденсата. На экспорт ушло 73,7 млрд кубометров. На долю "Шахдениз" приходится 10,9 млрд кубометров газа и 2,3 млн кубометров конденсата, добытых за январь-август. Увеличение добычи газа на месторождении значительное повлияло на показатели экспорта в Турцию. Экспорт в соседнюю страну возрос на 33,8%, составив 5,7 млрд кубометров", - сказал министр.

По словам П.Шахбазова, добыча газа на "Шахдениз" в этом году увеличится на 6 млрд кубометров, в 2020-ом – на 8,5 млрд, в 2021-ом – на 12 млрд кубометров и превысит 23 млрд кубометров.