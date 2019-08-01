Добыча газа с "Шахдениз" увеличилась на 68%

В первом полугодии с газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспия, добыто 8,4 млрд кубометров газа и 2 млн тонн (примерно 14,4 млн баррелей) конденсата.

Как передает Report, об этом говорится в совместном отчете оператора блока месторождений - компании BP-Azerbaijan и партнеров.

Объем газа увеличился в годовом сравнении на 3,4 млрд кубометров или 68%, конденсата – на 0,9 млн тонн или 81,8%.

Отмечено, что с момента добычи первого газа на платформе Bravo в конце июля прошлого года добыча постепенно продолжала расти.

Производительность установок "Шахдениз" составляет 56 млн кубометров в сутки или примерно 20 млрд кубометров в год.

В первом полугодии 2019 года на платформе Alfa скважин пробурено не было.

Напомним, что соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года.

Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).