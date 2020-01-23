Добыча газа с Шахдениз" увеличилась на 47% в прошлом году

На блоке "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и месторождении "Шахдениз" со дня начала разработки и на 1 января 2020 года добыто 282 млрд кубометров природного газа.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Министерства энергетики за 2019 год.

Из этого объема на долю АЧГ приходится 165 млрд кубометров, на долю "Шахдениз"а - 117 млрд кубометров.

В 2019 году добыто 35 616,5 млн кубометров газа, что на 5 126,1 млн или 16,8% больше, чем в 2018 году (30 490,3 млн кубометров). За отчетный период SOCAR добыто 6 818,6 млн кубометров газа, что на 293 млн или 4,5% больше, чем в 2018 году.

Добыча попутного газа с АЧГ в 2019 году составила 11 986,2 млн кубометров. Этот показатель сократился по сравнению с 2018 годом на 519,6 млн кубометров или 4,2%. В прошлом году добыча газа с "Шахдениз" составила 16 811,7 млн кубометров, что на 5 352,8 млн или 46,7% больше, чем в 2018 году.