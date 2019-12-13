Руслан Алиев: До конца 2019 года в регионах будут обеспечены газом около 100 жилых поселков

Генеральный директор Производственного объединения "Азеригаз" Руслан Алиев в рамках CEO Lunch сегодня встретился с топ-менеджерами компаний - членов Caspian European Club.

Как сообщает Report со ссылкой на Caspian European Club, выступая на мероприятии, генеральный директор Производственного объединения "Азеригаз" Руслан Алиев отметил, что выполняемые в Азербайджане работы по газификации являются частью социальной политики, проводимой главой государства, господином Ильхамом Алиевым.

"В своей деятельности мы уделяем особое внимание выполнению поручений президента. В отличие от других стран, газификация в Азербайджане не носит инвестиционный характер и осуществляется за счет средств, выделяемых каждый год из государственного бюджета. За последние 10 лет уровень газификации в стране доведен от 62,2% до 96%. Количество абонентов ПО "Азеригаз" увеличилось от 700 000 до 2,300 000. Были проведены работы по обновлению и капитальному ремонту на большей части газовых линий. За всем этим стоит одна цель – обеспечение удобства и социального благосостояния граждан Азербайджана. В этом году работы по газификации были проведены ускоренными темпами также в Баку, в окрестностях столицы, а также в регионах. До конца 2019 года только в регионах будут обеспечены газом около 100 жилых поселков. В своей деятельности мы также стараемся извлекать пользу от современных технологий. Мы заинтересованы в интеграции с центрами "ASAN Xidmət" и "ASAN Kommunal" с целью предоставления современных и прозрачных услуг. Одним словом, ПО "Азеригаз" постоянно придерживается доброжелательной политики, направленной на решение проблем абонентов как своих собственных", - сказал он.

Затем первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев, рассказал о том, что благодаря СEO Lunch, которые ежемесячно проводятся в Азербайджане, Грузии и Казахстане, Caspian European Club сумел превратиться в международную платформу для бизнес-нетворкинга. СEO Lunch создает дополнительные возможности для общения в неформальной обстановке и налаживания новых деловых контактов с представителями компаний стран Каспийско-Черноморского и Балтийского регионов. СEO Lunch также является одним из ключевых инструментов для налаживания диалога между государственным и частным секторами.

Затем Руслану Алиеву был вручен сертификат почетного члена Caspian European Club. Также были вручены сертификаты и компаниям – членам Caspian European Club.

Генеральным спонсором CEO Lunch Baku является Gazelli Group MMC.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Штаб-квартира Caspian European Club находится в Баку (Азербайджан). Также Caspian European Club имеет официальные представительства в Грузии и в Казахстане, полномочных представителей в США, Германии, Польше, Латвии и Чехии.