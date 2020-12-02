До 20 танкеров с нефтью будут отправлены в декабре из США в Азию

До 20 танкеров с нефтью будут отправлены в декабре из США в Азию

Среди компаний, которые зафрахтовали суда, есть Vitol Group, Litasco SA и Unipec

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Около 20 танкеров с американской нефтью направятся в этом месяце в Азию. Нефтеналивные суда были зафрахтованы различными компаниями, чтобы доставить сырую нефть с побережья Мексиканского залива азиатским потребителям. Как передает Report со ссылкой на angi, большинство из них являются супертанкерами, способными перевозить до двух миллионов баррелей. Среди компаний, которые зафрахтовали суда, агентство выделяет Vitol Group, Litasco SA и Unipec — «дочку» крупнейшей китайской нефтеперерабатывающей компании Sinopec Group. США поставят нефть в Китай, Южную Корею, Сингапур и ряд других азиатских стран. Такие объемы необходимы региону из-за резкого восстановления экономики, пострадавшей от последствий пандемии. Кроме того, местные перерабатывающие компании обратились к США в условиях ограничений добычи по сделке ОПЕК+. Как отмечалось ранее, вложения в сырьевые товары могут принести умеренный доход инвесторам в 2021 году, отмечают эксперты BofA Global Research, которые видят потенциал к росту цен на нефть и газ. Подпишитесь на наш Telegram канал