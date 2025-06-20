О нас

Дмитриев: Потери ЕС от сокращения поставок газа из РФ уже составили €1,3 трлн

Дмитриев: Потери ЕС от сокращения поставок газа из РФ уже составили €1,3 трлн Потери европейской экономики от сокращения поставок российского газа уже составили €1,3 трлн.
Энергетика
20 июня 2025 г. 14:58
Дмитриев: Потери ЕС от сокращения поставок газа из РФ уже составили €1,3 трлн

Потери европейской экономики от сокращения поставок российского газа уже составили €1,3 трлн.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Уже €1,3 трлн, это актуальный размер потерь ЕС от сокращения поставок газа из России", - сказал он.

В мае 2022 года Евросоюз начал программу REPowerEU, направленную на прекращение зависимости от российского газа к 2027 году.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
14 июня 2025 г. 14:50
В Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
ФотоВ Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
17 июня 2025 г. 19:40
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
18 июня 2025 г. 23:04
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
19 июня 2025 г. 17:05
Fitch: Несмотря на ожидаемый в 2025 году дефицит бюджета, фискальные буферы Азербайджана остаются сильными
Fitch: Несмотря на ожидаемый в 2025 году дефицит бюджета, фискальные буферы Азербайджана остаются сильными
14 июня 2025 г. 03:38
Расселл стал победителем Гран-при Канады Формулы 1
Расселл стал победителем Гран-при Канады Формулы 1
15 июня 2025 г. 23:46
Депутат: Азербайджан вносит вклад в формирование повестки глобальной урбанизации
Депутат: Азербайджан вносит вклад в формирование повестки глобальной урбанизации
17 июня 2025 г. 14:54
Спикер парламента Болгарии: Cтраны ОЧЭС должны сосредоточиться на снижении выбросов
Спикер парламента Болгарии: Cтраны ОЧЭС должны сосредоточиться на снижении выбросов
18 июня 2025 г. 11:14
Делегаты правящей партии Турции посетят Шушу
Делегаты правящей партии Турции посетят Шушу
14 июня 2025 г. 03:39
Зеленский предупредил о дополнительных рисках для Украины из-за конфликта между Ираном и Израилем
Зеленский предупредил о дополнительных рисках для Украины из-за конфликта между Ираном и Израилем
14 июня 2025 г. 14:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi