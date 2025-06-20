Дмитриев: Потери ЕС от сокращения поставок газа из РФ уже составили €1,3 трлн

Потери европейской экономики от сокращения поставок российского газа уже составили €1,3 трлн.

Потери европейской экономики от сокращения поставок российского газа уже составили €1,3 трлн.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Уже €1,3 трлн, это актуальный размер потерь ЕС от сокращения поставок газа из России", - сказал он.

В мае 2022 года Евросоюз начал программу REPowerEU, направленную на прекращение зависимости от российского газа к 2027 году.