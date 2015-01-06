"SOCAR Turkey" приобрел новое здание

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ 6 января компания "SOCAR Turkey" заключила контракт о приобретении одного блока площадью 19 тыс. кв. метров в новом жилом- и бизнес-центре Стамбула "Vadistanbul".

Об этом Report сообщили в пресс-службе SOCAR.

Согласно документу, новое здание будет сдано в марте 2016 года, после чего "SOCAR Turkey" переедет в новый центр.

Выступивший на церемонии главный исполнительный директор "SOCAR Turkey" Кянан Явуз раскрыл причину их выбора: "Занимаясь подбором здания, мы думали не только о сегодняшнем, но и завтрашнем дне. Мы хотели приобрести центр, который обеспечит все возрастающие нужды нашей быстрорастущей компании, управляющей в Турции инвестиционным портфелем в 20 млрд. долларов. Поэтому мы остановились на "Vadistanbul Bulvar". Новое здание мы будем финансировать за счет кредита, взятого нами в "Odeabank" на 10 лет с условием начала оплаты после 2-х лет".

По информации, "SOCAR Turkey" приобрел блок в "Vadistanbul Bulvar" в направлении Аязага в Стамбуле за 75 млн. долларов в рамках 10-летнего кредитного контракта с "Odeabank". Компания условилась оплачивать кредит спустя два года.