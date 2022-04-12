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Для ремонта НПЗ имени Гейдара Алиева будет привлечено более 2 000 человек

Для ремонта НПЗ имени Гейдара Алиева будет привлечено более 2 000 человек Для проведения ремонтных работ на нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) будет привлечено более 2 000 рабочих.
Энергетика
12 апреля 2022 г. 11:01
Для ремонта НПЗ имени Гейдара Алиева будет привлечено более 2 000 человек

Для проведения ремонтных работ на нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) будет привлечено более 2 000 рабочих.

Об этом Report сообщает со ссылкой на SOCAR.

Напомним, что продолжаются работы по модернизации и реконструкции НПЗ, осуществляемые в целях увеличения производственных мощностей, обеспечения страны высококачественным топливом, соответствующим стандарту "Евро-5", минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения стабильных поставок сырья ПО "Азерикимья" и повышения экспортного потенциала.

С 4 апреля НПЗ был остановлен на капитальный плановый ремонт. Ряд установок бывшего НПЗ "Азернефтйаг", входящего в структуру НПЗ, продолжат свою работу и в определенных объемах будут производить керосин, дизель и бензин. Также потребность страны в дизельном и керосиновом топливе будет обеспечиваться за счет запасов, сформированных на НПЗ. В связи с этим в период проведения капитального ремонта на НПЗ внутренний спрос будет обеспечен в полном объеме.

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Версия на азербайджанском языке Heydər Əliyev adına NEZ-də təmir üçün 2 000-dən çox işçi cəlb ediləcək

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