Для ремонта НПЗ имени Гейдара Алиева будет привлечено более 2 000 человек

Для проведения ремонтных работ на нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) будет привлечено более 2 000 рабочих.

Для проведения ремонтных работ на нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) будет привлечено более 2 000 рабочих.

Об этом Report сообщает со ссылкой на SOCAR.

Напомним, что продолжаются работы по модернизации и реконструкции НПЗ, осуществляемые в целях увеличения производственных мощностей, обеспечения страны высококачественным топливом, соответствующим стандарту "Евро-5", минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения стабильных поставок сырья ПО "Азерикимья" и повышения экспортного потенциала.

С 4 апреля НПЗ был остановлен на капитальный плановый ремонт. Ряд установок бывшего НПЗ "Азернефтйаг", входящего в структуру НПЗ, продолжат свою работу и в определенных объемах будут производить керосин, дизель и бензин. Также потребность страны в дизельном и керосиновом топливе будет обеспечиваться за счет запасов, сформированных на НПЗ. В связи с этим в период проведения капитального ремонта на НПЗ внутренний спрос будет обеспечен в полном объеме.