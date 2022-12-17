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Президент: Для первой фазы азербайджанского экспорта должно быть создано не менее 3 ГВт дополнительных передающих мощностей

Президент: Для первой фазы азербайджанского экспорта должно быть создано не менее 3 ГВт дополнительных передающих мощностей Для первой фазы азербайджанского экспорта электроэнергии должно быть создано не менее 3 ГВт дополнительных передающих мощностей.
Энергетика
17 декабря 2022 г. 13:47
Президент: Для первой фазы азербайджанского экспорта должно быть создано не менее 3 ГВт дополнительных передающих мощностей

Для первой фазы азербайджанского экспорта электроэнергии должно быть создано не менее 3 ГВт дополнительных передающих мощностей.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил 17 декабря в Бухаресте на пленарном заседании в связи с церемонией подписания "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии".

"Два дня назад Министерство энергетики Азербайджана подписало рамочное соглашение с глобальной энергетической компанией. Эта компания планирует инвестировать в создание в Азербайджане мощностей для производства до 12 ГВт ветровой и солнечной энергии. Таким образом, для первой фазы азербайджанского экспорта должно быть создано не менее 3 ГВт дополнительных передающих мощностей", - сказал глава государства.

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