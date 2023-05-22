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Азербайджан для достижения нулевых выбросов будет привлекать 4-6 млн долларов в год

Азербайджан для достижения нулевых выбросов будет привлекать 4-6 млн долларов в год Для достижения чистого "нулевого уровня выбросов" к 2050 году планируется привлекать 4-6 млн долларов США в год в возобновляемые источники энергии, технологии и инфраструктуру до 2030 года.
Энергетика
22 мая 2023 г. 13:45
Азербайджан для достижения нулевых выбросов будет привлекать 4-6 млн долларов в год

Для достижения чистого "нулевого уровня выбросов" к 2050 году планируется до 2030 года привлекать 4-6 млн долларов США в год в возобновляемые источники энергии, технологии и инфраструктуру.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экономики Самед Баширли на проходящей в Баку конференции "Роль национальных парламентов в содействии безопасности и стабильности посредством "зеленой" экономики, транспортной координации и устойчивого развития".

"Азербайджан присоединился к повестке дня "Цели устойчивого развития-2030". Впервые в регионе наша страна представила на форуме ООН три добровольных национальных отчета. Эти доклады отражают "зеленый" рост, а также приверженность реализации Целей устойчивого развития", - сказал Баширли.

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Версия на английском языке Azerbaijan to attract $4-6 million per annum to achieve zero emissions
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan "sıfır emissiya"ya çatmaq üçün ildə 4-6 milyon dollar vəsait cəlb edəcək

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