Для добычи оставшихся запасов на блоке АЧГ требуется 33 млрд долларов

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ За весь период разработки блока месторождений "Азери, Чираг, Глубоководный Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспийского моря общие расходы по проекту составили 43,5 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом заявил на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заместитель председателя парламента Валех Алескеров.

"Капитальные затраты составили примерно 35 млрд долларов. Доходы Азербайджана за весь период реализации проекта составили около 130 млрд долларов прибыльной нефти, а выплаченный подрядчиками налог на прибыль - около 15 млрд долларов", - сказал вице-спикер.

По его словам, на охватываемой соглашением территории объем извлекаемых запасов равен почти 500 млн тонн: "Несмотря на это, ожидается еще больше запасов нефти, но для добычи оставшихся ресурсов требуется более 33 млрд долларов".

В. Алескеров напомнил, что в соответствии с условиями обновленного контракта АЧГ, доля AzACG, дочерней компании SOCAR, увеличивается до 25%: "Общая доля иностранных компаний составляет 75%, а условия исполнения соглашения остаются неизменными. Стороны договорились, что 90% инженерно-технического и 95% рабочего состава будут гражданами Азербайджана".