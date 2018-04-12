Дизтопливо в Турции вновь дорожает

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ В Турции вновь ожидают повышения цен на дизельное топливо.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, с завтрашнего дня дизтопливо подорожает на 13 курушей.

Средняя цена на литр дизтоплива в Анкаре после повышения составит 5,63 лиры (2,31 маната), в Стамбуле - 5,58 лиры (2,29 маната), в Измире - 5,62 лиры (2,30 маната).

Отметим, что вчера дизтопливо подорожало на 17 курушей. Новая цена действительна с сегодняшнего дня.