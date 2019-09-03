Предварительный дизайн Ионическо-Адриатического трубопровода будет готов к сентябрю 2020 года

Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия и Черногория планируют завершить разработку предварительного дизайна Ионическо-Адриатического трубопровода (IAP), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу, к сентябрю следующего года.

Об этом передает Report со ссылкой на черногорскую ежедневную газету «Победа».

«В настоящее время проект развивается в соответствии с запланированным графиком, и мы удовлетворены не только динамикой деятельности, но также и высоким качеством завершенных работ», - сообщили «Победе» источники в министерстве экономики Черногории.

Отметим, что IAP предназначен для подключения к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), призванному обеспечить поставки азербайджанского газа в Европу. IAP будет пролегать по территории Хорватии (249 км), Черногории (95 км) и Албании (167 км), а его ежегодная пропускная способность составит 5 млрд кубометров газа.

В августе 2016 года между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), Хорватией, Албанией, Боснией и Герцеговиной и Черногорией был подписан Меморандум о взаимопонимании по строительству IAP.