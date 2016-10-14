Дирк Шубель: Южный коридор - важный проект и для Азербайджана, и для ЕС

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ "Южный коридор - важный проект и для Азербайджана, и для Евросоюза в рамках нашего стратегического сотрудничества в энергетическом секторе".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам глава отдела по двусторонним отношениям со странами "Восточного партнерства" Европейской службы внешних действий Дирк Шубель.

Он отметил, что стороны остаются приверженными графику, чтобы первый газ из Азербайджана в Европу в рамках данного проекта начал поступать с 1 января 2020 года.