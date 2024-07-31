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Директор TAP: Затраты на первый этап расширения газопровода превысят 130 млн евро

Директор TAP: Затраты на первый этап расширения газопровода превысят 130 млн евро Трубопроводная компания TAP AG приступила к расширению газопровода на 1,2 млрд кубометров газа, которые должны пойти по TAP с 2026 года.
Энергетика
31 июля 2024 г. 12:15
Директор TAP: Затраты на первый этап расширения газопровода превысят 130 млн евро

Трубопроводная компания TAP AG приступила к расширению газопровода по доставке азербайджанского газа в европейские страны, что позволит увеличить ежегодную доставку потребителям на 1,2 млрд кубометров газа с 2026 года.

В интервью Report управляющий директор TAP AG Лука Скиепатти (Luca Schieppati) рассказал, какие работы будут осуществлены в рамках данного расширения, какой объем затрат на эти цели потребуется и в целом о перспективах дальнейшего увеличения пропускной способности газопровода.

- Как вы оцениваете деятельность Транс-Адриатического газопровода (TAP) с момента его запуска в эксплуатацию? Какие работы ведутся для удвоения его мощности?

- Стратегическая важность Южного газового коридора (ЮГК) и Транс-Адриатического газопровода (TAP) была признана REPowerEU (планом Европейской комиссии по отказу от потребления российского ископаемого топлива до 2030 года), который призывает к активизации сотрудничества с Азербайджаном и расширению возможностей TAP для увеличения поставок газа в Европейский Союз.

Текущая номинальная пропускная способность трубопровода составляет 10 млрд кубометров в год с возможностью удвоения до более чем 20 миллиардов кубометров в год. Расширение мощностей TAP предлагается участникам рынка на открытой, прозрачной и недискриминационной основе. Рыночные тесты проводятся как минимум один раз в нечетный год и состоят из двух этапов: необязательного и обязательного для исполнения.

Кроме того, TAP обязан предлагать рынку краткосрочные свободные мощности. Газопровод максимизирует предложение краткосрочных мощностей в рабочем порядке на сутки вперед.

С начала нашей деятельности мы транспортировали более 37,53 млрд куб. м, из которых 2,29 млрд куб. м было поставлено в Болгарию, 3,63 млрд куб. м - в Грецию и 31,33 млрд куб. м - в Италию.

С начала 2024 года мы перевезли более 6,53 млрд кубометров газа, в том числе 0,46 млрд кубометров в Болгарию, 0,60 млрд кубометров в Грецию и 5,42 млрд кубометров в Италию.

- Можно ли считать TAP прибыльной и имеются ли данные о доходах TAP AG за весь период с начала деятельности?

- Финансовое положение TAP является стабильным. Компанию поддерживают акционеры, пять международных компаний, которые полностью привержены целям газопровода.

Кроме того, деятельность TAP укрепляется долгосрочными соглашениями о транспортировке газа с поставщиками с месторождения "Шахдениз", подписанными в 2013 году сроком на 25 лет, которые были необходимы для поддержки инвестиций.

В дополнение к уже забронированным долгосрочным мощностям, TAP предлагает рынку места для краткосрочного бронирования через платформу бронирования PRISMA в соответствии с календарем аукционов Европейской сети операторов газотранспортных систем (European Network of Transmission System Operators for Gas, ENTSOG).

С середины февраля 2022 года TAP работает практически с полной загрузкой, а значительные краткосрочные заказы дополняют долгосрочные обязательства.

- Как идет процесс по расширению мощности Транс-Адриатического газопровода еще на 1,2 млрд кубометров? Какие работы это включает в себя и какой объем инвестиций требуется для этих целей? Известны ли источники финансирования?

- Рыночное тестирование 2021 года завершено, по его итогам были приняты обязательства, которые добавят еще 1,2 млрд куб. м/год к мощности трубопровода к 1 января 2026 года. TAP продолжает работы, необходимые для предложения дополнительных возможностей для пользователей с полученными с их стороны обязательствами.

TAP добавит к существующей компрессорной станции в Кипои (район Александруполиса) на границе Греции с Турцией еще один компрессорный агрегат и модернизирует оборудование. Завершение этих работ ознаменует значительный прогресс в достижении нашей цели - обеспечить доступность дополнительных долгосрочных мощностей в начале 2026 года.

Это первый этап проекта расширения, и он финансируется за счет собственных средств TAP. Бюджет проекта составляет около 132 млн евро.

- Каковы результаты по обязательному рыночному тестированию, объявленному в 2023 году? Каковы следующие действия в этом направлении?

- Первая стадия увеличения мощности TAP может проложить путь к дальнейшему расширению газопровода, которое может быть достигнуто поэтапно через участие в последующих исследованиях рынка при условии наличия интереса.

Рыночное тестирование TAP, объявленное в 2023 году, все еще продолжается. В июне мы опубликовали проектное предложение для проведения общественных консультаций, которые завершатся 15 августа. Следующим шагом станет утверждение проектного предложения национальными регулирующими органами трех принимающих стран, а затем открытие этапа обязательных торгов.

Этап обязательных торгов в рамках рыночного испытания 2023 года ожидается в середине 2025 года.

- Есть ли крайние сроки для расширения мощности TAP до 20 млрд куб. м/год? Ранее озвучивался 2027 год. Рассматривается ли сценарий, при котором могут быть задержки с этим расширением?

- Потенциал дальнейшего расширения и его объемы будут определяться по итогам рыночных испытаний. На сегодняшний день Транс-Адриатический газопровод продолжает работать над тем, чтобы подготовиться к удовлетворению ожидаемых потребностей рынка.

К примеру, мы работаем над концептуальным дизайном компрессорных станций для различных сценариев расширения. Мы также работаем над разработкой концепций для будущих сценариев расширения, которые будут основаны на компрессорах с электрическим приводом.

- Когда вы говорите о поэтапном расширении TAP, какие-то конкретные объемы имеются ввиду?

- Три сценария уровня предложения мощностей (ограниченное расширение, частичное расширение или полное расширение) подробно представлены в проекте предложения по рыночному тестированию 2023 года, который в настоящее время находится на стадии общественного обсуждения.

- Каковы планы компании TAP AG по декарбонизации своей деятельности?

- Мы взяли курс на декарбонизацию в рамках энергетического перехода. TAP разработала долгосрочную стратегию энергетического перехода для достижения климатической нейтральности к 2050 году.

План по управлению углеводородными выбросами на 2022-2025 годы является частью более широкой стратегии энергетического перехода, определяя основные источники выбросов, устанавливая цели по сокращению выбросов парниковых газов и описывая инициативы по годам для достижения этих целей.

Согласно этому плану, в 2025 году TAP планирует сократить выбросы парниковых газов на 5%, глобальные выбросы метана - на 8%, а летучие выбросы - на 54% по сравнению с прогнозом 2022 года.

В 2023 году мы достигли сокращения выбросов парниковых газов примерно на 30 %, а выбросов метана - примерно на 70 % по сравнению с годовым прогнозом на 2023 год.

Согласно проведенным исследованиям, 90% выбросов углекислого газа компании TAP приходится на работу газовых компрессоров. Принимая во внимание данный факт, мы рассматриваем возможность установки новых электрокомпрессоров как на существующих, так и на новых станциях в случае будущего расширения. Это включает в себя определение точек подключения к электрическим сетям, надежность сетей и наличие экологически чистой электроэнергии для удовлетворения потребностей новых компрессоров.

В начале 2023 года компания TAP присоединилась к программе Организации Объединенных Наций "Партнерство по нефтегазовому метану 2.0" (OGMP 2.0) по отчетности и снижению выбросов метана в нефтегазовой отрасли. Данная добровольная инициатива направлена на поддержку нефтегазовых компаний в сокращении выбросов метана. Цель TAP - получить к 2025 году статус "Золотого стандарта" OGMP 2.0, который подтвердит планы компании по измерению и сокращению выбросов метана.

- Планируются ли в этом году новые исследования по возможности транспортировки водородной смеси по TAP?

- По мере того, как Европа движется к климатической нейтральности, TAP уделяет особое внимание содействию тому, чтобы этот переход происходил на устойчивой основе.

В частности, в Юго-Восточной Европе и на Западных Балканах, где энергетический сектор чрезмерно зависит от наиболее "грязных" видов ископаемого топлива, ТАР может со временем стать важным вкладом в достижение целей Европейского зеленого курса и Парижского соглашения, поставляя в ЕС углеродно-нейтральные источники энергии, такие как водород и биометан, когда этот рынок получит коммерческое развитие и запросит у ТАР соответствующие мощности.

Целью TAP является развитие своих возможностей для транспортировки водорода, первоначально в виде смеси с природным газом. В настоящее время идет оценка того, насколько технически возможно обеспечить транспортировку смеси природного газа и водорода. В 2021 году первичные исследования подтвердило способность TAP в этом.

Сейчас мы проводим испытания материалов трубопровода в международно признанной лаборатории в Нидерландах, ожидаем получения первоначальных результатов по морскому участку к концу третьего квартала 2024 года.

Мы тесно сотрудничаем с нашими акционерами, ключевыми поставщиками и отраслью, поскольку инвестиции в модернизацию оборудования и процентное соотношение транспортируемого водорода, вероятно, будут постепенно увеличиваться с течением времени в соответствии с требованиями рынка водорода и действующими нормами.

Нигяр Аббасова

Назрин Бабаева

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Версия на английском языке Schieppati says budget of TAP expansion's first level to exceed 130 million euros

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