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    Директор SocTrade: В Украине SOCAR использует лучшее оборудование для проверки качества нефтепродуктов

    На нефтебазе в Одесской области происходит контроль всего входящего и отгружаемого на АЗС топлива

    Киев. 17 ноября. REPORT.AZ/ Клиенты SOCAR могут быть уверенны, что качество покупаемой ими продукции проверяется с использованием лучшего оборудования. Об этом Report заявил директор специализирующегося на поставках лабораторного оборудования для контроля качества нефтегазовой продукции украинско-шведской компании SocTrade Александр Плеве.

    А.Плеве сказал, что возглавляемая им компания занимается поставками лабораторного оборудования для контроля качества нефтепродуктов и оснащает стационарные и мобильные лаборатории по всей Украине: "Три года назад наша компания поставила первое оборудование для SOCAR Energy Ukraine и это сотрудничество продолжается по сей день. Нами был поставлен австрийский анализатор, позволяющий измерять более сорока показателей качества бензина и дизельного топлива. Теперь на нефтебазе в Одесской области происходит контроль всего входящего и отгружаемого на АЗС топлива. Клиенты SOCAR могут быть уверенны, что качество покупаемой ими продукции проверяется с использованием лучшего оборудования".

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