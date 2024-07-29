Директор: Европе необходимо поторопиться с решением проблемы энергетического кризиса

У Европы есть только 4-5 месяцев, чтобы достичь соглашения по газу.

У Европы есть только около полугода, чтобы разрешить проблему, которая неизбежно возникнет после прекращения поставок российского газа по территории Украины в Европу с 2025 года.

Об этом Report сказала директор Брюссельского энергетического клуба Надежда Кокотович.

По ее мнению, Европейский Союз находится в стрессовой ситуации, когда нужно в короткие сроки договориться о поставках 15 млрд куб. м газа в год, которые до сих пор ЕС получает из России и поставки которых прекратятся после 31 декабря этого года.

Директор отметила, что расширение инфраструктуры на территории Европы для диверсификации газовых поставок, с ее точки зрения, является нецелесообразным.

"Строительство дополнительной инфраструктуры или расширение существующей - это роскошь, причем не только с точки зрения "газа как переходного топлива" и его краткосрочных перспектив, как это воспринимает нынешнее руководство ЕС, но и с точки зрения остального мира", - сказала она.

Кокотович отметила, что средства, которые пойдут на эти цели можно потратить более рационально.

"Эти деньги можно было бы использовать гораздо более разумно в развивающихся странах, где сотни миллионов людей практически не имеют доступа к энергии. В таких условиях концентрация еще большего количества ресурсов в Европе не очень справедлива", - подчеркнула директор.

Н.Кокотович выразила уверенность, что решение будет найдено и стороны придут к консенсусу. "По моему личному мнению, оставить все как есть было бы самым выгодным решением для всех", - подытожила она.