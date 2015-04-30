Дипломат: Иран предложил Болгарии возродить проект газопровода Nabucco

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Посол Ирана в Софии на встрече с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым преложил возродить проект газопровода Nabucco, передает РИА "Новости" со ссылкой на болгарское агентство Novinite.

Во встрече также принимали участие вице-премьер Болгарии по усвоению европейских средств Томислав Дончев, министр иностранных дел Даниель Митов и министр энергетики Теменужка Петкова.

Норузи отметил, что тема возобновления проекта обсуждалась на его встрече в ряду других вопросов сотрудничества двух стран и добавил, что у Ирана "есть идея создать в Болгарии газораспределительный центр", через который Иран будет поставлять природный газ в Европу.

Болгарская сторона пока не прокомментировала заявление иранского посла, отмечает Report.