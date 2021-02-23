Динамика добычи и стоимости нефти: прогнозы на текущий год

Сложно давать долгосрочные прогнозы относительно мировых рынков нефти. Изменяющиеся рыночные условия делают эту ситуацию неопределенной

Несколько дней назад различные источники сообщали, что добыча нефти в США сократилась на треть, или примерно на 3,5 млн баррелей в сутки. Кроме того, ряд американских банков – JPMorgan Chase & Co и Goldman Sachs спрогнозировали рост стоимости нефти до 100 долларов США за баррель.

Эксперт-экономист Ильхам Шабан рассказал Report, что такое изменение добычи и цен на нефть связано с импульсивными факторами:

"Рост цен на нефть до 66 долларов был обусловлен напряженной ситуацией в США в связи с определенными факторами. Этот вопрос уже разрешен. При этом Саудовская Аравия также объявила об увеличении добычи нефти с апреля. Это приведет к снижению цен на нефть на рынке. Также в рамках ОПЕК+ прогнозируется снижение добычи. Решение об этом будет принято только в первую неделю марта. То есть пока на рынке не наблюдается тенденции, которая повлияла бы на повышение цен.

"Пока на рынке не наблюдается тенденции, которая повлияла бы на повышение цен" Ильхам Шабан Эксперт по энергетике

Руководитель Центра нефтяных исследований, эксперт в области энергетики

Добыча падала из-за того, что в Мексике внезапно наступили 18-градусные морозы и замерзли трубы. Погода в Мексике сейчас нормализовалась, произошедшее было временным явлением. То есть факторы, которые в настоящее время меняют цены на нефть, являются импульсивными”.

Эксперт по энергетике Зафар Велиев отметил, что с декабря прошлого года на нефтяных рынках наблюдается динамичность: "Сложно давать долгосрочные прогнозы относительно мировых рынков нефти. Изменяющиеся рыночные условия делают эту ситуацию неопределенной. Но пока с декабря прошлого года на нефтяных рынках наблюдается особая динамичность. Это напрямую связано с двумя основными факторами. Одним из них является широкое распространение кредитной кампании во многих странах мира в связи с последствиями пандемии и соблюдение ОПЕК и союзниками обязательств по сокращению добычи в рамках венского соглашения в связи с сохранением баланса спроса и предложения на мировых нефтяных рынках.

В настоящее время наблюдается определенная динамика спроса на нефть. Если в прошлом году мировой спрос на нефть, начиная с февраля, составлял в среднем около 91 млн баррелей, то в январе-феврале этого года спрос достиг 93,6 млн баррелей. Этот спрос также меняется каждый день. Краткосрочные прогнозы показывают, что мировой спрос на нефть в 2021 году составит 96,4 млн баррелей в сутки. Но я думаю, что цифра может увеличиться.

Наблюдения дают основание говорить о том, что изменения происходят и в ценах на сырую нефть. Хотя текущий анализ цен не отражает цену физических рынков, на них также наблюдается значительное оживление. Динамика наблюдается как в спросе на нефть и нефтепродукты, так и в нефтехимической промышленности, которая непосредственно связана с нефтегазовой. То есть, в связи с ростом стоимости нефти наблюдается динамика цен на нефть и нефтехимическую продукцию.

С другой стороны, сейчас объемы нефти как в стационарных, так и в плавучих хранилищах в мире неуклонно снижаются. В отличие от прошлого года, объемы нефти в плавучих хранилищах, то есть нефтетанкерах, значительно сократились, плотность танкеров, перевозящих нефть по всем морским транспортным коридорам мира, полностью устранена. Это довольно позитивное событие. Если и в ближайшие месяцы ОПЕК и союзные государства будут придерживаться сокращения добычи, я думаю, что определенная динамика цен на нефть снова будет наблюдаться".

"Объемы нефти в плавучих хранилищах значительно сократились" Зафар Валиев Эксперт по энергетике

По словам эксперта, если карантинные меры будут смягчены в ближайшие месяцы, то спрос на нефтепродукты снова возрастет:

"Цена нефти определяется обеспечением баланса спроса и предложения и загрузкой нефтеперерабатывающих заводов сырьем. В то же время маржа переработки перерабатывающих мощностей также должна быть высокой, чтобы спрос на нефть был высоким. Спрос на нефть на азиатских и американских рынках выше, чем на европейских. Если до пандемии суточный спрос на нефть в Европе составлял 14 млн баррелей, то сейчас он снизился до 12 млн баррелей. В то же время в связи с суровыми погодными условиями растет спрос на многие нефтепродукты, как в Европе, Америке, так и в Азии. Но для нормальной функциональной деятельности существующих НПЗ нужны достаточные доходы в цепочке переработки. То есть маржа переработки каждой технологической установки должна быть высокой.

Сегодня маржа переработки на большинстве нефтеперерабатывающих мощностей в Европе составляет 1,8-1,9 доллара за баррель. Хотя должна быть более 8 долларов США, чтобы нефтеперерабатывающий завод мог нормально функционировать и работать с прибылью. В связи с этим, если карантинные меры будут смягчены в ближайшие месяцы, то спрос на нефтепродукты снова возрастет. Потому что в настоящее время спрос на авиационное топливо снизился на 50% по сравнению с периодом до пандемии. Если до пандемии мировой спрос на авиационное топливо превышал 7,6 млн баррелей, то сейчас этот показатель составляет около 3,5-3,6 млн баррелей. Это приводит к нарушению материального баланса на нефтеперерабатывающих заводах. Поэтому заводы не могут работать с нормальным доходом. А значит, снизится и процент ежедневной загрузки нефтеперерабатывающих заводов сырьем. Эти проблемы должны быть устранены.

Основной вопрос заключается в том, чтобы на рынке сохранялся надлежащий механизм регулирования, то есть интервенционная политика, проводимая ОПЕК и союзными государствами в рамках венского соглашения. Пока это будет продолжаться, на нефтяных рынках будет сохраняться мягкий баланс спроса и предложения. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока во всех странах мира не будут наблюдаться производственная, транспортная и деловая активность, и после того, как процессы, вытекающие из перечисленных категорий, получат еще больший размах, в ценах на нефть также появится стабильность. Сейчас же основной проблемой стран-экспортеров нефти является сохранение баланса спроса и предложения на рынке, а главный вопрос – сохранение цены нефти стабильной".