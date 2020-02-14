Действующей в Азербайджане иностранной компании отсрочили задолженность

Американская нефтяная компания Greenfields Petroleum Corporation, оператор блока месторождений "Бахар - Гум-Дениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря, объявила о подписании соглашения об отсрочке погашения кредитной задолженности.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, основной кредитор компании - Vitol Energy согласился отсрочить ранее перенесенный на 3 января платеж по кредитной задолженности до 16 марта.

Greenfields дала согласие на конвертацию большей части задолженности в акционерный капитал и поиск стратегических альтернатив.

Нефтяная компания Greenfields с головным офисом в Хьюстоне, Техас, совместно с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), занимается разведкой и добычей на блоке месторождений "Бахар - Гум-Дениз". Она владеет 80%-ной долей в проекте, а 20% принадлежат SOCAR. Соглашение между SOCAR и Bahar Energy Limited было подписано 22 декабря 2009 года.

Газоконденсатное месторождение "Бахар", открытое в 1968 году, расположено в море в 40 км к юго-востоку от Баку.

Месторождение "Гум-Дениз" является морским нефтегазовым месторождением в 21 км к юго-востоку от Баку. Промышленная разработка месторождения началась с 1955 года.