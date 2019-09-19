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Действующая в Азербайджане канадская компания сократила краткосрочный долг

​Действующая в Азербайджане канадская компания сократила краткосрочный

Канадская компания Zenith Energy сократила объем краткосрочной задолженности.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, ее краткосрочный долг за последние 14 месяцев сократился на 2,175 млн долларов.

Отмечается, что погашена вся краткосрочная кредитная линия, за исключением долга в 2,08 млн долларов, который находится в процессе обсуждения с кредиторами.

Отметим, что SOCAR и Zenith Aran Oil Company Ltd. 16 марта 2016 года подписали соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи (PSA) с блока, в который входят месторождения Мурадханлы, Джафарли и Зардаб. Соглашение ратифицировано Милли Меджлисом 14 июня 2016 года, разработка месторождений началась 11 августа 2016 года.

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