​Эксплуатация трубопровода Баку-Новороссийск с сегодняшнего дня будет восстановлена

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ "Прекращение транспортировки нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск в июне было связано с приостановкой на ремонт перерабатывающих заводов".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

Президент SOCAR сказал, что Азербайджан обладает достаточным объемом нефти для транспортировки по трубопроводам: "В июне мы приостановили перерабатывающие заводы на ремонт, в связи с чем накопленные объемы нефти были пущены по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Сейчас все наши трубопроводы работают. Мы можем экспортировать нефть по любому трубопроводу".

Р.Абдуллаев отметил, что с сегодняшнего дня эксплуатация трубопровода Баку-Новороссийск будет восстановлена: "Трубопровод Баку-Новороссийск необходим нам. С сегодняшнего дня мы начнем подачу нефти по этому трубопроводу. Мы планируем экспортировать по Баку-Новороссийск приблизительно 1,5 млн. баррелей нефти".