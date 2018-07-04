Деятельность ТЭЦ "Азербайджан" возобновлена

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Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ "Деятельность ТЭЦ "Азербайджан" в Мингячевире, где в ночь на 3 июля произошла авария, возобновлена".

Об этом сообщил Report глава пресс-службы ОАО "Азерэнержи" Яхья Бабанлы.

"В настоящее время проблема решена, работа энергетической системы полностью восстановлена. Ограничения в подаче электроэнергии в стране устранены. В настоящее время ситуация удовлетворительная", - сказал Бабанлы.

По его словам, в настоящее время для обеспечения энергоснабжения страны, помимо ТЭЦ, задействованы и другие имеющиеся ресурсы.

Отметим, что крупнейшая электростанция Южного Кавказа – ТЭЦ "Азербайджан" состоит из 8 блоков.

В ночь на 3 июля на трансформаторе одной из подстанций ТЭЦ в Мингячевире произошла авария, приведшая к прекращению подачи электроэнергии в 39 городов и районов страны, включая города Баку и Гянджа. По предварительным данным, авария стала следствием длящейся несколько дней аномальной жары, приведшей к резкому росту спроса на электроэнергию (примерно 40%) и сбою в работе электрического оборудования.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании государственной комиссии по расследованию причин аварии.

Вчера примерно в 19:00 вновь была прекращена подача электроэнергии на некоторых территориях. Через несколько часов проблема была устранена.