Deutsche Bank снизил прогнозы по ценам на нефть

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Рост числа буровых установок может приостановиться лишь после падения цен на нефть сорта WTI к 40 долларам за баррель и ниже. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, с этим прогнозом выступили аналитики Deutsche Bank.

Эксперты банка объясняют свою точку зрения следующим образом. Так как спрос остается довольно устойчивым, а очередное продление сроков действия соглашения ОПЕК маловероятно, то рынок пытается определить именно уровень цен, который мог бы прервать устойчивый рост количества активных буровых установок на территории США.

Аналитическая группа Report отмечает, что на прошлой неделе, наряду со снижением цен на WTI до 42 долларов/баррель, число активных буровых установок в США сократилось на 2 единицы после 23-недельного роста. Это говорит о том, что если на рынке нефти не произойдет никаких событий, цена будет колебаться в пределах 40-50 долларов/баррель. Рост цен может произойти в случае возникновения какой-либо проблемы в мировом производстве нефти. В свою очередь снижение цен на нефть могут спровоцировать такие процессы как наращивание добычи в Ливии, Нигерии или США, а также истечение срока сделки ОПЕК.

Deutsche Bank также в сторону понижения пересмотрел прогнозы по ценам на нефть. Так, в 2018 году стоимость Brent прогнозируется на уровне 54 долларов за баррель (предыдущие ожидания 63 долларов за баррель), в 2019 году - 56 долларов за баррель (предыдущие ожидания 65 долларов за баррель), долгосрочный прогноз - 60 долларов за баррель (предыдущие ожидания 65 долларов за баррель)