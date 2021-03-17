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Deutsche Bank: До октября цена нефти Brent составит 60 долларов

Deutsche Bank: До октября цена нефти Brent составит 60 долларов В октябре-декабре поднимутся до 65 долларов США за баррель
Энергетика
17 марта 2021 г. 18:03
Deutsche Bank: До октября цена нефти Brent составит 60 долларов

Аналитики Deutsche Bank прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent в I квартале текущего года на уровне 55 долларов США за баррель. Во II и III кварталах котировки будут находиться в районе 60 долларов США за баррель.

Как передает Report со ссылкой на ngv, в октябре-декабре поднимутся до 65 долларов США за баррель.

Сорт WTI, как ожидается, будет в среднем стоить в январе-марте 52 доллара США за баррель, в апреле-сентябре — 57 доллара США за баррель, в последнем квартале этого года — 62 доллара США за баррель.

Согласно прогнозам, в ближайшие 6–12 месяцев цены на нефть могут подскочить до 100 долларов США за баррель и выше на фоне улучшения кредитного баланса.

Стоимость барреля майской нефти Brent 17 марта днем составила 67,71 доллара США (+0,99%). Баррель апрельской нефти WTI торговался по 64,31 доллара США (+0,76%).

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Версия на английском языке Deutsche Bank: Brent oil price to reach $60 by October

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