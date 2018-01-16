Deutsche Bank: Цена нефти в 70 долларов - слишком высокий уровень

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Улучшение динамики цен на нефть, которое можно было наблюдать в последние месяцы, носит обоснованный характер, но 70 долларов - слишком высокий уровень. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, это отмечает команда аналитиков Deutsche Bank.

Аналитики повысили прогноз по ценам на нефть, однако предупреждают, что роста ждать не стоит. В DB обращают внимание на то, что процесс нормализации запасов странах ОЭСР, обеспечивший улучшение атмосферы, позволил ОПЕК начать обсуждение вопроса о сворачивании мер по ограничению добычи. Выход участников ОПЕК+ из сделки в ближайшем будущем станет куда более действенным ограничителем, нежели восстановление добычи в США.

По мнению экспертов, устойчивый интерес к сохранению доли на рынке дает повод думать, что решение о продлении сделки до декабря 2018 станет последним

Вместе с тем, в Deutsche Bank ожидают периода относительной стабильности в ближайшие месяцы: ОПЕК и Россия обсуждают плавное восстановление добычи, и эффект от ее наращивания будет компенсировать рост спроса (в DB повысили прогноз по спросу со стороны представителей Африки), а также более резкое сокращение добычи в Венесуэле. В банке повысили прогноз по цене нефти Brentна этот год с 55 до 62 долларов и полагают, что на этом же уровне цены будут и в 2019-м. Прогноз по цене нефти марки WTI на 2018 год повышен с 51 до 56 долларов.