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Десятая Каспийская техническая конференция отмечает свой юбилей в Баку

Десятая Каспийская техническая конференция отмечает свой юбилей в Баку Юбилейное 10-е мероприятие ежегодной Каспийской технической конференции SPE (Общества инженеров нефтегазовой промышленности) проходит в столице Азербайджана Баку. Мероприятие, объединившее конференцию и выставку пройдет до 23 ноября, собрало более 500 отр
Энергетика
22 ноября 2023 г. 14:19
Десятая Каспийская техническая конференция отмечает свой юбилей в Баку

Юбилейное 10-е мероприятие ежегодной Каспийской технической конференции SPE (Общества инженеров нефтегазовой промышленности) проходит в столице Азербайджана Баку. Мероприятие, объединившее конференцию и выставку пройдет до 23 ноября, собрало более 500 отраслевых экспертов из 87 организаций и 24 стран для обмена идеями по повышению эффективности, сокращению затрат, улучшению экологической производительности и преодолению потенциальных проблем с кадрами.

Мероприятие открыл Бабек Гусейнов, председатель конференции и вице-президент Госнефтекомпании SOCAR, вместе с Оливье Узе, президентом SPE в 2025 году, соучредителем компании KAPPA.

Б. Гусейнов подчеркнул важную роль технических мероприятий, таких как эта конференция, в предоставлении платформы для обмена знаниями, достижениями и опытом для формирования будущего добычи и устойчивости в нефтегазовой отрасли.

Обладая значительными энергетическими ресурсами, логистическими разработками и потенциалом возобновляемой энергетики ветра/солнца, Каспийский регион является привлекательным направлением для региональных и глобальных инвестиций. Энергия, добываемая в Каспии, обеспечивает энергетическую безопасность не только на местном уровне, но также принесет пользу европейским партнерам.

Ежегодное мероприятие, проводимое при поддержке государственной нефтяной компании SOCAR и других лидеров индустрии, предлагает уникальную техническую программу, экспертные сессии на панелях по региональным проблемам. Программа затрагивает актуальные темы, обеспечивая обсуждения для инвесторов, операторов, сервисных компаний и государственных органов в регионе.

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Версия на английском языке Annual Caspian Technical Conference celebrates its 10th edition in Baku

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