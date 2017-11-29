Десять стран могут присоединиться к соглашению ОПЕК+

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Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Десять стран, не входящих в ОПЕК и не участвующих в сокращении добычи нефти, примут участие в заседании ОПЕК+ в Вене 30 ноября, на котором будет рассмотрена возможность увеличения числа участников соглашения. Как сообщает Report, об этом ТАСС сообщили два источника, участвующих в организации встречи.

В заседании будут участвовать Туркменистан, Узбекистан и несколько стран Африки - это Чад, Республика Конго, Гана, Кот-д'Ивуар, Сенегал. Подтвердились также Египет и Уганда, еще Боливия", - сказал информированный источник. Другой собеседник агентства частично назвал те же страны. Боливия ранее сама заявляла о намерении посетить Вену.

Еще одна страна - Камерун - сначала приняла приглашение, но в последнюю минуту приехать в Вену отказалась, добавил собеседник ТАСС.

На предстоящем 30 ноября заседании министры вновь рассмотрят вопрос о продлении договоренностей - на этот раз до конца 2018 года.