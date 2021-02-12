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Депутат: ЮГК - очень важный с точки зрения безопасности проект

Депутат: ЮГК - очень важный с точки зрения безопасности проект Южный газовый коридор изменил экономическую карту мира в целом. Этот проект принес выгоду не только странам-производителям, но и транзитерам и потребителям. Все три стороны получат большой экономический эффект от этого проекта.
Энергетика
12 февраля 2021 г. 18:50
Депутат: ЮГК - очень важный с точки зрения безопасности проект

Южный газовый коридор изменил экономическую карту мира в целом. Этот проект принес выгоду не только странам-производителям, но и транзитерам и потребителям. Все три стороны получат большой экономический эффект от этого проекта.

Об этом Report заявил член Милли Меджлиса Айдын Гусейнов, комментируя вчерашнее VII заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

По его словам, ЮГК играет важную роль в энергетической безопасности Европы: “Это однозначно. С другой стороны, всем известно, что непосредственным автором этого проекта является Азербайджан и его президент”.

Депутат говорит, что в свое время определенные центры препятствовали реализации этого проекта: "Несмотря на все это, благодаря решимости и воле президента Ильхама Алиева проект реализован. Азербайджан получит большой экономический эффект от проекта и как производитель, и как транзитер. Это также очень надежный источник для самих стран-потребителей. Азербайджан играет важную роль в энергетической безопасности. Естественно, что наличие диверсифицированных источников природного газа очень выгодно для стран-потребителей".

Гусейнов отметил, что Азербайджан выполняет взятые на себя обязательства и является надежным партнером: "Это играет очень важную роль в экономических отношениях. С другой стороны, Южный газовый коридор является очень важным проектом с точки зрения безопасности. Стороны, участвующие в этом проекте, – производители, транзитеры и потребители - всегда будут заинтересованы в поддержании мира и безопасности в регионе. Одним словом, Южный газовый коридор – это одновременно и гарантия безопасности. Коридор расширит не только экономические, но и культурные и гуманитарные связи между народами".

Депутат подчеркнул, что такие страны, как Италия, Греция, Албания и Болгария уже используют природный газ Азербайджана: "На последующих этапах возможность использовать азербайджанский газ получат и многие другие страны Европы. Потому что, помимо месторождения "Шахдениз", имеются очень большие запасы природного газа на перспективных месторождениях "Бабек“, ”Абшерон“, ”Умид" и др. Также в будущем можно будет использовать запасы природного газа в восточной части Каспийского моря”.

Вчера, 11 февраля, в Баку состоялось VII заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора в формате видеоконференции. В мероприятии приняли участие еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, комиссар по политике соседства и переговорам о расширении Оливер Вархели, а также высокопоставленные представители США, Албании, Великобритании, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Грузии, Хорватии, Италии, Венгрии, Черногории, Румынии, Сербии, Северной Македонии, Турции, Туркменистана и Греции. По итогам VII заседания министров в рамках Консультативного совета ЮГК принято совместное заявление сопредседателей.

Первое заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора состоялось 12 февраля 2015 года.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: “Cənub Qaz Dəhlizi təhlükəsizlik baxımından çox önəmli layihədir”

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