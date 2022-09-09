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Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей

Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей "Отопительный сезон 2022-2023 гг. Украина проведет без российских энергоносителей".
Энергетика
9 сентября 2022 г. 19:22
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей

"Отопительный сезон 2022-2023 гг. Украина проведет без российских энергоносителей".

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил депутат Верховной Рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Михаил Лаба.

Он отметил, что президент и Верховная Рада работают над сохранением тарифов на коммунальные услуги на довоенном уровне:

"На сегодняшний день в резервуары закачано 13 миллиардов кубометров газа. Мы по-прежнему занимаемся экспортом электроэнергии. Это означает, что Украина готова к зиме. При министерстве энергетики Украины создан Оперативный штаб для мобилизации возможностей и обеспечения отопительного сезона. ЕС нас также поддерживает. Наши транзитные импортные пути с Польшей и Словакией открыты, и в случае необходимости эти страны будут поставлять большие объемы газа в Украину.

Как сказала Урсула фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии - ред.), Украина жертвует собой ради безопасности Европы. По этой причине мы готовимся к отопительному сезону вместе с ЕС и другими международными партнерами", - добавил он.

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Версия на английском языке Verkhovna Rada MP: Ukraine to spend winter without Russian energy carriers
Версия на азербайджанском языке Ali Rada deputatı: "Ukrayna qışı Rusiyanın enerji daşıyıcıları olmadan keçirəcək"

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