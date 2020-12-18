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Депутат: SOCAR сыграл большую роль в сближении Грузии и Азербайджана

Депутат: SOCAR сыграл большую роль в сближении Грузии и Азербайджана Экспорт Азербайджаном в Грузию так называемого социального газа по льготному тарифу принесет стране только политические дивиденды
Энергетика
18 декабря 2020 г. 17:31
Депутат: SOCAR сыграл большую роль в сближении Грузии и Азербайджана

Экспорт Азербайджаном природного газа в объеме 200 миллионов кубометров для населения Грузии по льготным тарифам является не только экономическим, гуманистическим и социальным мероприятием, но и имеет геостратегическое значение.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса, председатель партии "Единство" Таир Керимли.

По его словам, во время Отечественной войны Грузия стала для Азербайджана очень большой опорой.

Депутат считает, что экспорт Азербайджаном в Грузию так называемого социального газа по льготному тарифу принесет стране только политические дивиденды: "Этот шаг не только создает благоприятные условия для простого народа, но и очень важен для самого Азербайджана".

По его словам, важно, что Грузия сейчас находится рядом с Азербайджаном: "Мы знаем, что SOCAR является крупнейшим налогоплательщиком в Грузии. В то же время SOCAR осуществляет ряд социальных мероприятий в этой стране. В целом, SOCAR сыграл большую роль в сближении Грузии с Азербайджаном".

Напомним, что компания SOCAR и правительство Грузии договорились о поставке из Азербайджана 200 млн кубометров природного газа на льготных условиях.

Генеральный директор SOCAR Energy Georgia, дочерней компании SOCAR в Грузии, Махир Мамедов заявил, что это не только создаст комфортные условия для населения, но и позволит снизить нагрузку на государство из-за низких цен на газ для населения.

Вчера исполняющий обязанности премьер-министра Грузии Георгий Гахария встретился с президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым. На встрече были обсуждены добрососедские отношения между Грузией и Азербайджаном и партнерство в различных сферах. Особое внимание было уделено инвестиционным проектам SOCAR в Грузии и углублению сотрудничества. В ходе переговоров, проведенных по поручению правительства Грузии между Министерством экономики и устойчивого развития, нефтегазовой корпорацией и SOCAR, была достигнута договоренность о том, что Грузия получит 200 миллионов кубометров газа социального назначения по льготному тарифу.

Соответствующее соглашение, действующее с 2016 года, подписали исполняющая обязанности министра экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, генеральный директор нефтегазовой корпорации Георгий Бахтадзе и президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев. В результате этого соглашения правительство Грузии сможет поддерживать стабильные цены на природный газ для населения в течение более длительного периода.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: “Gürcüstanın Azərbaycana bağlanmasında SOCAR-ın əhəmiyyəti böyükdür”

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