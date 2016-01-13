​Депутат: С представителем SOCAR пойдет разговор о заполнении дефицита природного газа

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ На сегодняшней встрече с представителем Государственой нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Тбилиси будет обсужден вопрос заполнения дефицита природного газа в Грузии. Как сообщает Report со ссылкой на сайт Грузия Online, об этом заявил член парламента Грузии Гия Вольский.

По его словам, в последние дни распространено много дезинформации: "Дело в том, что Грузия посредством SOCAR получает от своего стратегического партнера - Азербайджана определенный объем природного газа, который удовлетворяет большую часть потребностей. С 2003 года определенная часть дефицита заполняется посредством "Газпрома". У "Газпрома" есть свои интересы, заключающиеся в поставке природного газа Армении и, разумеется, это зависит от его прохождения через территорию Грузии. Так что, существует взаимозависимость", - отметил Г.Вольский.

По его словам, кроме того, существует необходимость заполнения дефицита, что осуществляется с 2003 года: "Речь идет о разных объемах, от 40 млн. кубометров до 130-150 млн. кубометров газа, что обеспечивается "Газпромом". Сегодня с представителем SOCAR будет обсужден именно вопрос заполнения дефицита природного газа. Разговор пойдет о деталях, в основном, о цене и затем соответственно будет принято решение о том, откуда и с какого источника заполнится дефицит".

Отметим, что президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев сейчас находится с визитом в Грузии. Ожидается проведение встреч с официальными лицами страны.

Напомним, что Грузия и российский "Газпром" ведут переговоры об изменении условий транзита газа и переходе к оплате в денежной форме. За транзит российского газа в Армению по своей территории Грузия получает 10% от его общего объема. Российский газ страна не закупает с 2007 года. Основным поставщиком газа в Грузию является Азербайджан.