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Депутат: Призыв Сената Франции к введению эмбарго на азербайджанскую нефть противоречит интересам ЕС

Депутат: Призыв Сената Франции к введению эмбарго на азербайджанскую нефть противоречит интересам ЕС Призыв к введению эмбарго на азербайджанские нефть и газ в резолюции Сената Франции прямо противоречит как интересам французского народа, так и Европейского союза (ЕС).
Энергетика
16 ноября 2022 г. 16:18
Депутат: Призыв Сената Франции к введению эмбарго на азербайджанскую нефть противоречит интересам ЕС
Report/ Firi Salim

Призыв к введению эмбарго на азербайджанские нефть и газ в резолюции Сената Франции прямо противоречит как интересам французского народа, так и Европейского союза (ЕС).

Как сообщает Report, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Джавид Османов.

По его словам, звучат мнения о введении санкций не только против Азербайджана, но и Турции: "Сегодня, когда Азербайджан играет важную роль в энергетической безопасности ЕС и на фоне того, как Европейский союз называет Азербайджан самым надежным партнером, этот шаг Франции направлен не только против Азербайджана, но и непосредственно против Европейского союза".

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Версия на английском языке MP: France's ban on Azerbaijani oil and gas exports is against EU’s interests
Версия на азербайджанском языке Deputat: "Fransanın Azərbaycanın neft-qaz ixracına embarqosu Aİ-nin maraqlarına ziddir"

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