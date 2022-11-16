Депутат: Призыв Сената Франции к введению эмбарго на азербайджанскую нефть противоречит интересам ЕС

Призыв к введению эмбарго на азербайджанские нефть и газ в резолюции Сената Франции прямо противоречит как интересам французского народа, так и Европейского союза (ЕС).

Призыв к введению эмбарго на азербайджанские нефть и газ в резолюции Сената Франции прямо противоречит как интересам французского народа, так и Европейского союза (ЕС).

Как сообщает Report, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Джавид Османов.

По его словам, звучат мнения о введении санкций не только против Азербайджана, но и Турции: "Сегодня, когда Азербайджан играет важную роль в энергетической безопасности ЕС и на фоне того, как Европейский союз называет Азербайджан самым надежным партнером, этот шаг Франции направлен не только против Азербайджана, но и непосредственно против Европейского союза".