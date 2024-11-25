Депутат предложил увеличить лимит потребления газа для жителей Нахчывана

Депутат Сиявуш Новрузов предложил увеличить лимит потребления природного газа для жителей Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Report, выступая на заседании Милли Меджлиса, он отметил, что из-за долгих и суровых зим в Нахчыване действующий лимит газа не покрывает потребности населения.

Депутат также поднял вопрос, касающийся выделения средств на социальные проекты в Нахчыване. По его мнению, финансирование следует осуществлять на основе конкретных проектов.

Кроме того, Новрузов предложил пересмотреть и увеличить размер компенсации на аренду жилья для военнослужащих, учителей, врачей и инженеров, подчеркнув необходимость рассмотрения этого вопроса Кабинетом министров.

Напомним, что в октябре 2021 года Тарифный совет принял решение о регулировании цен на природный газ. Для населения тарифы на объем до 1 200 кубометров установлены в размере 12 гяпиков, а тарифы для потребления в 1 200-2 500 кубометров и свыше 2 500 кубометров - 20 и 25 гяпиков соответственно.