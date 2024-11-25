О нас

Депутат предложил увеличить лимит потребления газа для жителей Нахчывана

Депутат предложил увеличить лимит потребления газа для жителей Нахчывана
Энергетика
25 ноября 2024 г. 16:57
Депутат предложил увеличить лимит потребления газа для жителей Нахчывана

Депутат Сиявуш Новрузов предложил увеличить лимит потребления природного газа для жителей Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Report, выступая на заседании Милли Меджлиса, он отметил, что из-за долгих и суровых зим в Нахчыване действующий лимит газа не покрывает потребности населения.

Депутат также поднял вопрос, касающийся выделения средств на социальные проекты в Нахчыване. По его мнению, финансирование следует осуществлять на основе конкретных проектов.

Кроме того, Новрузов предложил пересмотреть и увеличить размер компенсации на аренду жилья для военнослужащих, учителей, врачей и инженеров, подчеркнув необходимость рассмотрения этого вопроса Кабинетом министров.

Напомним, что в октябре 2021 года Тарифный совет принял решение о регулировании цен на природный газ. Для населения тарифы на объем до 1 200 кубометров установлены в размере 12 гяпиков, а тарифы для потребления в 1 200-2 500 кубометров и свыше 2 500 кубометров - 20 и 25 гяпиков соответственно.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda əhaliyə verilən təbii qazın limitinin artırılması təklif olunub

Самое читаемое

Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
20 ноября 2024 г. 15:57
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
20 ноября 2024 г. 15:39
Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
19 ноября 2024 г. 11:54
Житель Тебриза - этнический азербайджанец был избит в Армении
ВидеоЖитель Тебриза - этнический азербайджанец был избит в Армении
22 ноября 2024 г. 10:08
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
20 ноября 2024 г. 13:11
Украина ожидает реакции Запада на использование РФ межконтинентальной баллистической ракеты
Украина ожидает реакции Запада на использование РФ межконтинентальной баллистической ракеты
21 ноября 2024 г. 15:58
В Азербайджане похолодает, пройдут ливни, выпадет снег
В Азербайджане похолодает, пройдут ливни, выпадет снег
23 ноября 2024 г. 15:48
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
20 ноября 2024 г. 10:19
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
20 ноября 2024 г. 16:51
Эрдоган: Турция продолжит действовать в Сирии с учетом интересов нацбезопасности
Эрдоган: Турция продолжит действовать в Сирии с учетом интересов нацбезопасности
20 ноября 2024 г. 15:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi