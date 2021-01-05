Депутат: Правительство старается минимизировать рост цен

Правительство объяснило несколькими причинами изменение цен на автомобильный бензин марки АИ-92 и дизтопливо во вчерашнем решении Тарифного совета

Правительство Азербайджана объяснило несколькими причинами изменение цен на автомобильный бензин марки АИ-92 и дизтопливо во вчерашнем решении Тарифного совета. Одна из этих причин в том, что бензин и дизель из страны переправлялись в соседние Грузию и Россию, поскольку там цены на топливо выше.

Об этом Report рассказал член Милли Меджлиса, председатель партии "Единство" Таир Керимли.

По его словам, государство в целях минимизации ущерба для других отраслей выплатит компенсации в сфере пассажироперевозок, а предпринимателям будет оказана помощь со стороны государства: "Я думаю, что это создаст определенный баланс. Кроме того, с целью защиты окружающей среды цены на дизельное топливо дорожают больше, чем на бензин марки Аи-92".

Депутат говорит, что еще одной причиной роста цен является повышение стоимости топлива во всем мире во время пандемии и после открытия вакцины против инфекции: “Естественно, Азербайджан, как составная часть мировой экономики, следует этим тенденциям”.

Т. Керимли сказал, что правительство старается минимизировать рост цен, в отличие от других стран: “Хотелось бы, чтобы люди не особо ощущали этот рост, и он не сказывался на расходах на перевозку продовольствия, ценах на продукты питания. Хотелось бы избежать злоупотреблений в связи с этим”.

По его словам, правительство компенсирует хозяйствующим субъектам расходы на транспортировку: "В связи с чем необходимо держать под контролем хозяйствующие субъекты и компании-перевозчики. Естественно, среди людей возникло определенное недовольство. Но я надеюсь, что в связи со всем этим со стороны правительства будут даны дополнительные разъяснения”.

Напомним, что 4 января состоялось очередное заседание Тарифного совета Азербайджана. На заседании была определена розничная цена автомобильного бензина марки Аи-92 в размере 1 манат за 1 литр, а розничная цена дизельного топлива – 80 гяпиков за 1 литр. Учитывая экологический вред от использования дизельного топлива, разница в цене была уменьшена с целью перехода на большее потребление бензина.

Для справки отметим, что даже после изменения тарифов розничные цены на автомобильный бензин марки Аи-92 ниже, чем в большинстве стран СНГ. Так, в настоящее время средняя розничная цена автомобильного бензина марки АИ-92 в России составляет 1,0 манат за 1 литр, в Украине -1,72 маната, в Белоруссии -1,14 маната, в Грузии -1,12 маната. Стоимость дизельного топлива за 1 литр в Турции составляет 1,44 маната, в России - 1,12 маната, в Украине - 1,72 маната, в Беларуси - 1,21 маната, в Армении - 1,19 маната , в Грузии - 1,15 маната.

В последние годы значительно вырос импорт автомобилей в Азербайджан. Так, в 2018 году было импортировано 28 876 автомобилей, в 2019 году – 47 710, а за 11 месяцев 2020 года – 47 841 автомобиль. Параллельно с ростом импорта вырос спрос на бензин и дизельное топливо.

Последняя корректировка цен на дизельное топливо была проведена 02.12.2013 года, а на бензин марки АИ-92 - 14.07.2017 года. В те периоды среднемесячная заработная плата по стране составляла 425,1 маната и 528,5 маната соответственно. В 2013-2020 годах среднемесячная заработная плата в стране выросла на 66%, пенсии - на 73%. За 10 месяцев прошлого года (январь-октябрь) среднемесячная заработная плата составила 704,5 маната.

Поскольку автомобильный бензин марки АИ-92 используется в основном в личных легковых автомобилях, он не вызовет серьезного роста цен на потребительском рынке, а также будет стимулировать использование общественного транспорта и переход на экономичные с точки зрения потребления топлива автомобили. В результате регулирования цен прогнозируются дополнительные поступления в государственный бюджет, которые будут направлены на социально-ориентированные мероприятия в соответствии с проводимой в стране социальной политикой системного и устойчивого характера.

В целях нейтрализации влияния роста цен на дизельное топливо на хозяйствующие субъекты, осуществляющие пассажирские перевозки, им будет выплачена компенсация. Механизм предоставления компенсации будет обнародован до конца января. Это важный шаг, предпринятый для предотвращения изменений тарифов в общественном транспорте, которым граждане все чаще пользуются в повседневной жизни и который служит интересам населения, особенно ее социально уязвимой части.

Будут проводиться контрольные мероприятия по недопущению злоупотреблений тарифным регулированием, необоснованного повышения цен.

Вместе с тем, учитывая влияние роста цен на дизельное топливо на сельскохозяйственную сферу, будет пересмотрена и сумма субсидий, выделяемых правительством.

Для информации отметим, что постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики были либерализованы цены на другие нефтепродукты (кроме автомобильного бензина марки АИ-92, дизельного топлива и битума).