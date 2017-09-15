Депутат: Новый контракт по АЧГ, наряду с нефтяным сектором, даст большой толчок развитию и других отраслей

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Подписанное накануне соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи по месторождениям "Азери", "Чыраг" и глубоководной части месторождения "Гюнешли" (АЧГ), наряду с развитием нефтяного сектора, даст большой толчок развитию ненефтяного сектора, предпринимательства, туризма и других отраслей.

Об этом заявил Report депутат Милли Меджлиса Айдын Гусейнов.

Депутат отметил, что это соглашение по своим масштабам равно "Контракту века": "Подписанный в 1994 году контракт стал очень важной вехой в экономической и политической жизни Азербайджана. Вчерашнее соглашение можно оценить аналогичным образом".

Он отметил, что этот контракт будет способствовать получению доходов от нефтяного сектора и их перенаправлению в ненефтяной сектор. "Вместе с тем, как вы знаете, в новом соглашении доля SOCAR увеличена с 11,6% до 25%. Это является очень большим источником доходов в будущем. Кроме того, по условиям контракта, иностранные компании выплатят бонусы на сумму 3,6 млрд долларов Государственному нефтяному фонду. В будущем в АЧГ будет инвестировано 40 млрд долларов. Все это, наряду с развитием нефтяного сектора, даст большой толчок развитию ненефтяного сектора, предпринимательства, туризма и других отраслей".

По его словам, это даст толчок экспорту конкурентоспособной продукции. "Конкурентоспособность экономики вырастет. Помимо экономического эффекта, соглашение свидетельствует о том, что Азербайджан является надежным партнером, который с 1994 года выполняет взятые на себя обязательства на высоком уровне. Если первый контракт был следствием политических шагов великого лидера Гейдара Алиева, то нынешний является торжеством политической воли президента Ильхама Алиева", - добавил депутат.