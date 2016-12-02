Депутат: Необходимо увеличить квоты на газ и электричество

Баку. 2 декабря.REPORT.AZ/ Льготные квоты на газ и электроэнергию должны быть увеличены.

Как сообщает Report, с этой инициативой выступил депутат Фазаил Агамалы: "Тарифному совету следует увеличить квоты на свет и электричество. В селах люди обогревают дома с помощью газа. Этой квоты недостаточно. Целесообразно поднять квоту с 1 500 до 3 000. В Баку существует та же проблема из-за отсутствия единой отопительной системы".

"Решение Тарифного совета противоречит политике президента по сельскому хозяйству. Оборудование и удобрения закупаются за рубежом, цены на них выросли, в результате, ожидаются серьезные проблемы в сфере выращивания овощей. В госбюджете на следующий год также не заложены средства для Национального фонда помощи предпринимательству. За счет каких финансовых ресурсов будет развиваться предприниматель? Прошу до пленарного заседания вновь рассмотреть вопрос выделения средств для НФПП", - подытожил депутат.

Напомним, что решением Тарифного совета тарифы на природный газ для потребителей из категории "население", годовой объем потребления которых не превышает 1500 кубометров, оставлен на уровне 10 гяпиков за один кубометр. Стоимость одного кубометра газа для населения, объем годового потребления которых превышает 1500 кубометров, установлена на уровне 20 гяпиков. Тарифы вступают в силу с 1 января 2017 года для потребителей из категории "население", для потребителей из других категорий - с 1 декабря 2016 года.

Оптовая цена 1 кВт/ч электроэнергии установлена на уровне 5,7 гяпика, розничная цена для потребителей, чей месячный объем потребления электроэнергии не превышает 250 кВт/ч, установлена на уровне 7 гяпиков, а для потребителей, чей объем потребления электроэнергии превышает 250 кВт/ч, - на уровне 11 гяпиков.