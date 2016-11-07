SOCAR Energy Ukraine: Мы задали новую планку, к которой стремятся и другие игроки

Киев. 7 ноября. REPORT.AZ/ Оставаясь в том же ценовом сегменте, что и конкуренты, SOCAR удивляет потребителя и завоевывает его доверие безупречным качеством, сервисом, инновациями.

Об этом Report сообщили в SOCAR Energy Ukraine.

"Спустя время, сегодня, мы уже можем сказать, что в украинских городах, точках присутствия нашей сети, люди привыкли к такому явлению, как SOCAR, и сервис для них из исключения трансформировался в необходимость. Конечно, мы задали новую планку, к которой стремятся и другие игроки. Но в этом и состоит наша миссия, двигаясь по пути постоянного развития, веря в то, что даже маленькие вещи, сделанные с большой любовью, меняют мир, мы воплощаем эти изменения в жизнь в интересах украинцев", - заявили в SOCAR.

В компании отметили преимущества АЗК SOCAR перед конкурентами: "Мы выходили на рынок Украины под брендом SOCAR в 2011 году, командой единомышленников, в которой все, как говорится, смотрели в одну сторону. Нас вдохновляла идея изменить представление о стандартах качества в сегменте розничных продаж топлива, подарить возможность любому украинцу получить сервис высочайшего класса, как естественный атрибут цивилизованной экономики. Во многом уровень качества нашего предложения определялся инновациями, находившими отражение в наших клиентских сервисах и дизайне АЗК. Мы были первыми, кто предложил своим клиентам бесплатный Wi-Fi, услуги химчистки и упаковки багажа, бизнес-уголок и др. Наши гости – посетители АЗК могут быть абсолютно уверены, как в качестве нашего топлива, ведь одним из ключевых наших поставщиков является ведущий европейский нефтеперерабатывающий завод - ORLEN Lietuva (Литва), так и еды, напитков. Натуральный кофе элитных сортов, например, появился у нас с первого дня существования АЗК, и задолго до того, как стал точкой дифференциации наших коллег по рынку".

SOCAR Energy Ukraine намерен продолжить устойчивый планомерный рост на украинском рынке: "Наша цель продолжать удивлять, радовать и завоевывать нашего потребителя, параллельно меняясь изнутри. Устойчивый планомерный рост, в котором мы заинтересованы, опирается на большую систематизацию деятельности. В этой связи, для нас очень важно сохранить дух инноваций и продолжать создавать с любовью уникальные продукты и условия их потребления, двигаясь с необходимой скоростью. Выдержать баланс между необходимостью систематизации и инновационностью нам позволит новая организационная структура и обновленная команда профессионалов".