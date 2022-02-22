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Депутат: Азербайджан намерен увеличить долю возобновляемой энергии на 30%

Депутат: Азербайджан намерен увеличить долю возобновляемой энергии на 30% Азербайджан намерен увеличить долю возобновляемых источников энергии до 30% к 2030 году.
Энергетика
22 февраля 2022 г. 12:52
Депутат: Азербайджан намерен увеличить долю возобновляемой энергии на 30%

Азербайджан намерен увеличить долю возобновляемых источников энергии до 30% к 2030 году.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов на заседании комитета Парламентской ассамблеи Евронест в Ереване.

“Такие возможности есть и в Карабахском регионе нашей страны - солнечная энергия, энергия ветра. Мы также можем использовать потенциал Каспийского моря. Это также важно для различных секторов экономики, особенно для энергетического сектора. Исходя из нашего опыта, мы сейчас готовим законопроект, который вступит в силу в июле этого года”, - сказал депутат.

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Версия на английском языке MP: Azerbaijan intends to increase share of renewable energy to 30%
Версия на азербайджанском языке Deputat: “Azərbaycan bərpa olunan enerjinin payını 30 % artırmaq niyyətindədir”

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