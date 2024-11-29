Депутат: Азербайджан играет незаменимую роль в энергетической безопасности Европы

В результате модернизации нефтяной промышленности и развития ненефтяного сектора в Азербайджане доля нефтяных доходов в бюджете снизилась до 48% с 96% в 1993 году.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Айдын Мирзазаде на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Депутат сказал, что нефтяные соглашения играют важную роль в увеличении инвестиционных доходов Азербайджана, развитии ненефтяного сектора и повышении благосостояния населения.

Мирзазаде также отметил, что несмотря на то что нефтяные запасы Азербайджана составляют 0,7% мировых запасов нефти, Азербайджан играет незаменимую роль в энергетической безопасности Европы.