Управление транспорта SOCAR проведет открытый аукцион

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Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Управление транспорта Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) проведет открытый аукцион на отчуждение запчастей транспортных средств.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, лица, желающие принять участие в аукционе, должны представить единую форму заявки и нижеследующие документы не позднее 17:30 17 апреля в Аукционную комиссию по адресу г.Баку, Сабаильский район, пр. Нефтчиляр, 73:

- гарантийное письмо об обязательной покупке материальных ценностей в случае, если лицо станет победителем по итогам аукциона;

- для физических лиц нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность;

- для юридических лиц нотариально заверенные копии учредительных документов;

- копия документа о переводе аванса в размере 10% от стоимости товара (5 268,07 маната).

Контактное лицо Эльнур Абдуллаев. Телефон: (+994 12) 521-32-67, (+994 50) 843 50 65. Электронная почта: Elnur.Abdullayev@socar.az или office.nd@socar.az.

Аукцион состоится в 11:00 часов 18 апреля по указанному адресу.

Если копии документов будут высланы контактному лицу по электронной почте, оригиналы необходимо представить в Аукционную комиссию до последнего дня подачи заявок.