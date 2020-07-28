Департамент SOCAR обнародовал основные показатели деятельности

За это время в компании было объявлено 1 517 вакансий

Департамент человеческих ресурсов Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в период за 2019 год и 6 месяцев 2020 года организовал тренинги для 9 675 человек из предусмотренных 14 528.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник департамента человеческих ресурсов SOCAR Асиф Бакирли во время онлайн-встречи с участием НПО, посвященной управлению человеческими ресурсами.

По его словам, за это время количество слушателей на тренингах по повышению квалификации, переподготовке, просвещению и прочим целям составило 7 337 человек.

А.Бакирли рассказал, что за это время в компании было объявлено 1 517 вакансий: "Количество кандидатов, обратившихся в связи с замещением вакансии в электронном порядке, составило 105 646. Из них 21 367 человек приняли участие в тестах. По конкурсу на работу поступило 1 480 человек. 622 сотрудникам обеспечен карьерный рост".