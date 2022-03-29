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Deloitte повысила прогноз средней цены на нефть Brent

Deloitte повысила прогноз средней цены на нефть Brent В 2022 году средняя цена на нефть марки Brent составит 75,5 доллара США.
Энергетика
29 марта 2022 г. 10:57
Deloitte повысила прогноз средней цены на нефть Brent

В 2022 году средняя цена на нефть марки Brent составит 75,5 доллара США.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете компании Deloitte.

Это на 20,5 доллара США или на 37,3% больше, чем предыдущий прогноз на 2022 год.

Средняя цена нефти этой марки в 2021 году составила 70,4 доллара США.

Средняя цена Brent в 2023 году ожидается на уровне 66 долларов США, а в 2024 году - 61 доллар США.

По расчетам Международного валютного фонда (МВФ), в 2022 году средняя цена на нефть Brent составит 65,9 доллара США, в 2023 году - 63 доллара США, а в 2024 году прогнозируется на уровне 61 доллар США.

Отметим, что сегодня цена нефти марки Brent на мировом рынке составляет 108,07 доллара США. В госбюджете Азербайджана на этот год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 50 долларов США.

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Версия на азербайджанском языке “Deloitte” “Brent” neftinin orta qiymətinin proqnozunu artırıb

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