Делегация во главе с президентом SOCAR посетила "Нефтяные Камни"

Делегация во главе с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшаном Наджафом посетила "Нефтяные камни".

Делегация во главе с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшаном Наджафом посетила "Нефтяные камни".

Как сообщили Report в SOCAR, делегация посетила установленный на "Нефтяных камнях" памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и возложила к нему цветы.

Затем в музее имени Великого лидера делегации была представлена ​​подробная информация об исторических фотографиях, отражающих внимание и заботу Гейдара Алиева к развитию нефтяной отрасли, а также книги, посвященные общественно-политической и государственной деятельности.

В рамках поездки делегация посетила памятник выдающемуся нефтянику-геологу Агагурбану Алиеву, монументальный комплекс, воздвигнутый в память о нефтяниках, погибших в море при покорении Каспийского моря.

Также был посещен монументальный комплекс в память о нефтяниках, героически павших шехидами за территориальную целостность страны, была проведена встреча с участниками войны.

Делегация ознакомилась с композицией, воздвигнутой по случаю 30-летия "Нефтяных камней", встретилась с сотрудниками Нефтегазодобывающего управления (НГДУ) "Нефтяные камни".

Ровшан Наджаф подчеркнул исключительную роль азербайджанских нефтяников в успешной реализации новой нефтяной стратегии, заложенной общенациональным лидером нашего народа Гейдаром Алиевым и успешно продолжаемой президентом Ильхамом Алиевым.

Отметив, что профессия нефтяника требует большого упорства и самоотверженности, президент SOCAR поздравил их с наступающим профессиональным праздником "Днем нефтяника". В ходе встречи ряд сотрудников были награждены благодарственными письмами за плодотворную трудовую деятельность. Затем президент SOCAR побывал в общежитии нефтяников, ознакомился с созданными для них условиями.

Делегация также на месте провела осмотр Газотурбинной ТЭЦ, ознакомилась со строительством новой эстакады между площадкой № 1741 и газовым сепараторным пунктом на участке "Нефтяные камни" НГДУ "28 мая", Компрессорной станцией и другими производственными объектами, Центра оперативного управления НГДУ "Нефтяные камни".

В завершение было проведено производственное совещание с участием делегации SOCAR. Говоря о долгосрочных стратегических целях госкомпании, Ровшан Наджаф рассказал о важности профессионального и высококвалифицированного кадрового потенциала в этом направлении, а также отметил, что "Нефтяные камни" и впредь будут вносить ценный вклад в развитие нашего человеческого капитала.