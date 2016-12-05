Делегация SOCAR присоединилась к международной конференции в Японии

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ С 27 ноября по 3 декабря в Токио и Иокогаме (Япония) состоялась международная конференция “Технофорум-2016”, организованная Японской национальной корпорацией по нефти, газу, металлам и геотермальной энергии (JOGMEC).

Как сообщает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR), к конференции с участием официальных лиц ряда стран, представителей Японского агентства науки и технологий по изучению морских недр (JAMSTEC), Университета Васэда, Сhioda Corporation, JOGMEC, İnpex, İtochu, Total, “Газпрома”, различных госструктур и частных организаций, также присоединилось посольство Азербайджана в Японии, компании SOCAR и SOCAR Upstream.

Вице-президент SOCAR по вопросам разработки месторождений Яшар Лятифов в своем выступлении отметил, что Азербайджан является пионером нефтедобычи как на суше, так и в море, проинформировал участников о перспективных методах повышения нефтеотдачи, коснулся последних достижений, позитивной инвестиционной среды в Азербайджане. На конференции состоялась презентация видеоматериалов о современных технологиях, применяемых в азербайджанском секторе Каспия и “Контракте века”.

Представители SOCAR в рамках конференции провели двусторонние встречи с президентом компании İnpex Тошиаки Китамурой, профессором Университета Васэда Курихарой, президентом компании İtochu Масаиро Имаи и другими руководящими лицами. В ходе встреч обсуждались вопросы взаимного сотрудничества, в том числе, по организации лекций профессоров Университета Васэда в Бакинской высшей школе нефти, прохождения практики специалистов SOCAR в Японии. Представители SOCAR посетили JAMSTEC в Иокогаме, встретились с исполнительным директором агентства Ватару Азумой и другими лицами. В министерстве экономики, торговли и промышленности Японии состоялись обсуждения по вопросам сотрудничества, а также возможности проведения технофорума в Азербайджане в начале года.