Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Делегация представителей британских компаний посетит Азербайджан с 22 по 24 ноября. Как сообщили Report в посольстве Великобритании в Азербайджане, визит организован в рамках Программы партнерства между Великобританией и Азербайджаном - инициативы, начатой в октябре 2015 года в сотрудничестве с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и BP.

Программа партнерства призвана поощрять британские и азербайджанские компании к формированию долгосрочных отношений.

В течении трехдневного визита британская делегация посетит в Баку ряд британских и азербайджанских компаний, являющихся лидерами в нефтегазовой отрасли.

В Бакинской высшей школе нефти будут проведены подробные технические сессии с SOCAR, BP, Total и ABB Showcase.

В рамках программы визита, ведущий производитель и дистрибьютор смазочных материалов в Великобритании Miller Oils откроет свои новые объекты в Баку 23 ноября. Millers Oils находятся в партнерстве с Национальной академией наук Азербайджана.